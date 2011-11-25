Томенко: у команді Януковича - дві команди

Зовнішньополітичний курс України не може бути предметом маніпуляцій всередині влади.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи слова заступника міністра закордонних справ Павла КЛІМКІНА про те, що Україна не мала принципового наміру парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Україна – ЄС, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

Він констатував, що у питаннях геополітичної орієнтації України на сьогодні у рамках влади «діє як мінімум дві геополітично різновекторні команди». Одна, за його словами, пропагує євразійський геополітичний курс України, який мусить закінчитися входженням України до Митного союзу та ЄврАзЕСу. Натомість інша команда, додав М.ТОМЕНКО, пропагує європейський курс України та боротьбу за входження до Європейського Союзу.

«Відповідно, в залежності від характеру переговорів з ЄС чи стосовно ціни на газ з Росією використовується позиція то однієї, то іншої команди», - сказав віце-спікер.

При цьому, за його словами, все було б добре, якби це не перетворювало Україну у непрогнозованого партнера для світу.

Він, що 28 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підписання угоди з європерспективою є його принциповою позицією і позицією більшості українського суспільства.

М.ТОМЕНКО переконаний, що за місяць позиція більшості громадян, зорієнтованих на європейський вектор, не змінилася, та закликав владу загалом і МЗС зокрема дотримуватися європейського курсу, що визначений законодавством та підтримується більшістю громадян України.