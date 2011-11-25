Тимошенко на день народження привезуть мішок листів

Близько 100 представників Луганської області 27 листопада біля стін Лук’янівського СІЗО привітають екс-прем`єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар луганського обласного відділення «ВО «Батьківщина» Іван ОСОБОВ.

Він зазначив, що на даний момент мета всіх бажаючих привітати Ю.ТИМОШЕНКО - спокійно доїхати до Києва, уникнувши зіткнень із міліцією.

«Ми хочемо нормально доїхати, щоб не було ніяких перешкод із боку МВС. Привеземо цілий мішок із листами та листівками, адресованими Юлії Володимирівні», - сказав І.ОСОБОВ.

Голова луганської обласної організації партії Ірина ВЕРІГІНА підкреслила, що з усіх куточків області надходять листи із привітаннями на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Жителі Луганщини бажають їй здоров`я та стійкості в боротьбі з режимом ЯНУКОВИЧА. Багато хто пише вірші на її честь. Також більшість листів закінчуються рядками молитви за лідера опозиції», - зазначила І.ВЕРІГІНА.

Вона підкреслила, що луганська «Батьківщина» закликає всіх бажаючих приєднатися й привітати Ю.ТИМОШЕНКО під Лук’янівським СІЗО, де в неділю з 14.00 до 17.00 проходитиме концерт і мітинг на її підтримку.

«Я звертаюся до всіх жителів області: якщо у вас є бажання привітати Юлію ТИМОШЕНКО і немає можливості поїхати до Києва, ви можете передати їй листівку, свої побажання через офіси партії та намети «Батьківщини», які вже встановлені в багатьох містах Луганської області», - сказала І.ВЕРІГІНА.