Томенко думає, що Янукович намагається перехитрити всіх

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що українська влада намагається перехитрити як ЄС, так і Росію, але це призведе до обману самої України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в ефірі 5 каналу в четвер, коментуючи "двозначну" відповідь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо його планів на 19 грудня.

"Коли Віктор ЯНУКОВИЧ так говорить, або його речники пояснюють, що, давайте вірити Президенту, він сам знає, що робити. Це можна робити в тому випадку, коли вам, як Президенту, довіряють, скажімо, 90% населення, аби хоча б 51%. А коли за нього готові голосувати 15-17%, то він не може дозволяти собі такі висловлювання", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, Президент має діяти або у відповідності до настроїв більшості громадян, або виконувати чинне законодавство. "В чинному законодавстві чітко записано, що наш стратегічний напрямок є європейський вибір", - додав він.

Заступник голови ВР висловив переконання, що нині для влади України є некомфортними як переговори з Європейським Союзом, так і з Росією. "У мене склалося враження, що наша влада вирішила перехитрити Росію і Європейський Союз. Але виглядає сьогодні так, що можуть перехитрити самі себе і всю Україну. Росіянам говорять: ви не хочете, ми йдемо в Євросоюз. Євросоюзу: друзі, не хочете 19 грудня, ми йдемо в Митний союз і ЄврАзЕС", - додав він.