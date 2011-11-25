Під Лук'янівським СІЗО співатимуть Пономарьов, Матвієнко і Чубай
11:08, 25 листопада 2011Політика
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У неділю, 27 листопада
У неділю, 27 листопада, біля Лук’янівського СІЗО для екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, у якої цього дня день народження, дадуть концерт відомі українські артисти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», концерт розпочнеться о 14.00 (вул. Дегтярівська, 13).
Для Ю.ТИМОШЕНКО виступлять Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ніна МАТВІЄНКО, Тарас ЧУБАЙ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Артем ПОЛЕЖАКА і гурт «Барабас», гурти «Вій», King Size, «Фіолет», «Ет Сетера», ТНМК і народний хор «Гомін».
Як повідомляв УНІАН, партія «Батьківщина» закликала українців принести квіти для Ю.ТИМОШЕНКО до Лук’янівського СІЗО в день її народження 27 листопада.
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