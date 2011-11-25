Суд заборонив Балозі возити екскурсії в Чорнобиль

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо проведення екскурсій для українців та іноземців до Чорнобильської зони відчуження.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, суд задовольнив позов заступника генпрокурора та визнав протиправним наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 № 159 «Про затвердження Порядку відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення».

Зазначений позов було пред’явлено ще у червні поточного року у зв’язку з відхиленням МНС України протесту Генеральної прокуратури України на вказаний Порядок.

Суд визнав обґрунтованою позицію прокуратури про порушення вимог закону при його затвердженні міністерством.

Зокрема, Порядком було дозволено відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, що не передбачено Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Даний Порядок не було погоджено з Міністерством внутрішніх справ України, підрозділи якого забезпечують контрольно-пропускний режим при в’їзді та виїзді із зони, що є порушенням вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.12.1992.

Крім того, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 20.12.2000 Порядком видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, такого виду діяльності не передбачено.