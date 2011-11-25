Батьківщина вимагає від Кисельова запрошення для захисника Тимошенко

Партія «Батьківщина» вимагає від журналіста і ведучого Євгенія КИСЕЛЬОВА запросити захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА у сьогоднішнє ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

За даними партії, сьогодні, 25 листопада, учасником програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» стане перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН. На програму, де обговорюватимуться кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, знову не запрошений жоден представник захисту екс-прем’єра.

«Удруге за місяць Євген КИСЕЛЬОВ надає ефір одіозному представнику Генеральної прокуратури без жодної альтернативної точки зору. 28 жовтня КУЗЬМІН виступав «соло», цього разу запрошені троє журналістів», - зазначає прес-служба «Батьківщини».

«Оскільки весь світ визнав справи проти Юлії ТИМОШЕНКО політично вмотивованими - абсолютно зрозуміло, що у такій темі порядний журналіст має дати глядачам можливість вислухати дві точки зору», - переконані у партії.

«Зрозуміло, що опонувати Ренату КУЗЬМІНУ в ефірі мають не журналісти, бо це не їх робота. Опонентами мають бути захисники Юлії ТИМОШЕНКО, які володіють всіма нюансами справ та вільно орієнтуються в кримінальному законодавстві. Тому ми вимагаємо, щоб ви запросили захисника екс-прем’єра Сергія ВЛАСЕНКА як опонента Ренату КУЗЬМІНУ», - йдеться в заяві.

У «Батьківщині» вказали, що у попередній передачі Р КУЗЬМІН продемонстрував «свідоме перекручування фактів та нехтування фундаментальними положеннями Конституції (зокрема, щодо презумпції невинуватості)».

«Утім, Євгена КИСЕЛЬОВА такі «дрібниці» не цікавлять. У нього, схоже, одна проблема в житті: визначитися, де він працює – в Адміністрації Президента чи в Службі безпеки. Бо журналістикою назвати його професію язик не повертається», - заявляють у «Батьківщині».