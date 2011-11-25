Тимошенко несподівано перевели в іншу камеру

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО перевели до іншої камери Лук’янівського СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО повідомив журналістам після чергового відвідування екс-прем’єра у слідчому ізоляторі.

«Сьогодні ТИМОШЕНКО терміново перевели в іншу камеру», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що причини переведення не відомі.

Разом з тим, захисник зауважив, що в Україні, зокрема, в органах внутрішніх справ, зараз працюють представники Європейського комітету з протидії тортурам. І, починаючи з наступного тижня, вони працюватимуть на об’єктах пенітенціарної системи.

«Можливо, ці події якось пов’язані», - припустив С.ВЛАСЕНКО.

Також він нагадав, що найближчої неділі, 27 листопада, багато людей прийдуть до Лук’янівського СІЗО привітати Ю.ТИМОШЕНКО з днем народження. При цьому С.ВЛАСЕНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО перевели у камеру у глибині будівлі Лук’янівського СІЗО.

«Так влада хоче привітати Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження», - сказав він.