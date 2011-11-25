Тігіпко знайшов «ідеальний варіант»: віддати Росії чверть Нафтогазу

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що створення тристороннього консорціуму на основі НАК «Нафтогаз України» за часткою Європейського Союзу і Росії сприятиме зниженню ціни на природний газ, що поставляється до України.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Я вважаю, що потрібно пропонувати консорціум, суттєву частку в «Нафтогазі». Ідеальний варіант: 25% – Європі, 25% – Росії і 50% залишити собі. Якщо Росія не погодиться, треба торгуватися. Навіть якщо відсоток буде нижчим, потрібно залишати за собою якусь "золоту акцію", аби мати змогу впливати на прийняття рішень», - сказав С.ТІГІПКО, відповідаючи на питання, що Україна повинна запропонувати Росії, аби одержати дешевший газ.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

30 вересня єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР заявив, що вважає за доцільне створення тристороннього (Україна-Росія-ЄС) консорціуму з управління ГТС України.