Турчинов підозрює, що рентген Тимошенко хочуть підробити

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що їй досі не надали всіх результатів медичного обстеження, що проводились 23 листопада за межами СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО сказав журналістам після чергового відвідування Ю.ТИМОШЕНКО у слідчому ізоляторі.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що стан здоров’я його підзахисної продовжує погіршуватися, на її тілі з’явилися нові синці. При цьому він додав, що лікування Ю.ТИМОШЕНКО не отримує, вона має можливість приймати лише знеболювальні препарати.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що на сьогодні усіх результатів медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО не отримала. За його словами, зранку 23 листопада екс-прем’єру зробили МРТ і рентгенографію, але результатів цих обстежень досі немає.

«Якщо протягом двох днів не можуть передати результати, які робляться за 15 хвилин, це означає, що напевне з цими результатами щось відбувається», - сказав він.

За словами адвоката, «є цілковите розуміння, що її возили (на обстеження – УНІАН) не для того, щоб діагностувати… а для того, щоб сказати, що з нею можна проводити слідчі дії».

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ додав, що відсутність результатів обстеження Ю.ТИМОШЕНКО викликає багато запитань, «в тому числі й щодо або приховування матеріалів або їхнього фальшування».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одному з лікувальних закладів Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

За результатами обстежень в організмі екс-прем’єра не виявлено патологічних змін, що загрожують її життю, наголосили у пенітенціарній службі.