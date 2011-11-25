Викрадений «Лексус» черкаського губернатора знайшовся

Черкаський губернатор Сергій Тулуб недовго залишався «безколісним» губернатором. Як повідомляє сайт Провінція, викрадений учора серед білого дня автомобіль «Лексус» знайшовся. Подробиці спецоперації з розшуку автомобіля невідомі. За даними джерел сайту, автомобіль стояв покинутий просто неба на одній з черкаських вулиць.

Як повідомляв УНІАН, учора невідомі зловмисники угнали «Лексус», на якому голова Черкаської ОДА, начальник УМВС області та один із заступників міського голови приїхали вивчати ціни на місцевому ринку. Автомобіль було припарковано біля одного з магазинів у центрі Черкас.