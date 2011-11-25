Льовочкін: Янукович і Коморовський говоритимуть про саміт
Президент Польщі буде в Києві у понеділок
28 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час переговорів на найвищому рівні приділять пріоритетну увагу темі європейської інтеграції України, зокрема Угоді про асоціацію Україна – ЄС.
Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.
Зважаючи на поточне головування Польщі в Європейському Союзі, чільне місце відводитиметься забезпеченню успішного проведення Саміту Україна–ЄС у Києві, додав глава Адміністрації.
Програма візиту Б.КОМОРОВСЬКОГО також передбачає участь глав Української та Польської держав у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального комплексу «Биківнянські могили».
«За останній рік це буде вже дев’ята зустріч Президентів України і Польщі, що свідчить про дієвість стратегічного партнерства між двома державами», – підсумував С.ЛЬОВОЧКІН.