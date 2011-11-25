Азаров про «ідіота» з Харкова дізнався з Facebook

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ стверджує, що в державному апараті вибудовано систему, яка не дозволяє чиновникам марнувати гроші.

Про це він сказав в інтерв`ю виданню Kyiv Post.

"Держава не дозволяє собі марнувати гроші на дорогі автомобілі. Приведіть бодай один такий приклад — немає таких прикладів!", - заявив М.АЗАРОВ.

"А якщо якийсь ідіот серед десятків тисяч державних службовців собі щось дозволяє, то, по-перше, йому по руках дають, і він цього не робить (як от приклад з позавчорашнім харківським підприємством), а по-друге, сама система вибудована так, що не дозволяє цього зробити", - стверджує прем`єр.

"Він дуже хотів купити BMW X5 — але не купив, бо казначейство не пустило, платежі вчасно було зупинено. Вибудована така система, яка дозволяє економити на тому, на чому можна економити. А на тому, на чому не можна економити — ми не економимо, і це дозволяє нам розвиватися", - додав керівник уряду

За словами М.АЗАРОВА, він дізнався про спробу чиновника купити дорогий автомобіль зі своєї сторіночки в Facebook.

"Та, звідки я дізнався про BMW-то? З Фейсбука. Я зайшов на свою сторіночку, і якийсь мій кореспондент пише: ось на чорнобильців у вас грошей не вистачає, а на Х5 вистачає! Я одразу ж дав команду розібратися", - повідомив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомив, що керівника Харківського державного підприємства «Теплоелектроцентраль-2 Есхар», який збирався купити автомобіль BMW X5, звільнено з роботи.

«Директора «Теплоелектроцентралі-2 Есхар», який проігнорував пряму вказівку керівника уряду утриматися від марнотратства, звільнено з роботи. Також буде звільнено чиновників у Міністерстві економіки й Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, які погоджували таке неприйнятне витрачання коштів платників» податків, - йдеться в повідомленні.