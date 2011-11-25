Газпром став єдиним власником білоруської труби

«Газпром» купив другі 50% «Білтрансгазу» за 2,5 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», сьогодні в резиденції «Горки», в присутності Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА, прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра Республіки Білорусь Михайла М’ЯСНИКОВИЧА ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз».

«Відповідно до договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз», «Газпром» заплатить за акції 2,5 млрд. дол. Таким чином, ВАТ «Газпром» стане власником 100% ВАТ «Білтрансгаз», - йдеться в повідомленні.

Також ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз» підписали контракти на постачання газу до Білорусії і його транспортування через територію республіки в 2012-2014 роках.

Документи підписані на розвиток домовленостей, досягнутих сьогодні між урядом РФ і урядом Республіки Білорусь, про формування цін на газ і тарифів на його транспортування, а також про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності ВАТ «Білтрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт «Газпрому» і «Білтрансгазу» на постачання і транзит газу закінчується 31 грудня 2011 року.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив Міненерго і «Газпрому» визначити величину знижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глави російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта зумовлене інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання «Газпромом» другої половини «Білтрансгазу».

Довідка УНІАН. У травні 2007 року ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. рівними частками протягом чотирьох років. У 2010 році операція була завершена.