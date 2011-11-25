Посол США привітав Тимошенко

Надзвичайний та Повноважний Посол США Джон ТЕФФТ привітав лідера «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження та побажав їй здоров’я та сили.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Від імені всіх нас у Посольстві США прийміть мої найщиріші привітання з Вашим днем народження», - йдеться у привітанні.

«Як Ви знаєте, уряд Сполучених Штатів неодноразово висловлював свою стурбованість через вибіркове переслідування, яке призвело до Вашого ув’язнення. Ми сподіваємось, що невдовзі Вас буде звільнено», - наголосив Дж.ТЕФФТ.

«Ми також занепокоєні повідомленнями про погіршення стану Вашого здоров’я та сподіваємось, що влада подбає про Ваше належне лікування», - зазначається у листі.