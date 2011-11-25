Скандальний ролик про ЄврАзЕС замовив «знавець» кодексу самурая (відео)

Антиукраїнський ролик, який рекламує на луганських телеканалах Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), замовив депутат Луганської обласної ради від КПУ Владислав КРИВОБОКОВ, який погрожує самогубством у разі вступу України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, у ролику декілька пар рук спершу руйнують пазли у вигляді карти України, Росії, Білорусі і Казахстану, а відтак його збирають під логотипом ЄврАзЕС.

Ролик транслюється на декількох луганських телеканалах.

Сьогодні під час сесії Луганської обласної ради В.КРИВОБОКОВ запропонував перевести Луганську область на московський час.

17 листопада В.КРИВОБОКОВ заявив, що готовий заподіяти собі смерть у будь-який спосіб, якщо Україна вступить до Європейського Союзу. У заяві депутат виступає проти вступу України до Євросоюзу і, цитуючи кодекс самурая, пропонує парі політикам, які є прихильниками євроінтеграції. У ньому депутат також відзначає, що перебуває при повному розумі і тверезому стані.

«Особисто я віддаю перевагу кулі, за умови, що ви вчините так само, коли Україна вступить до Євразійського Союзу», - заявив В.КРИВОБОКОВ.

«Я хочу, аби політики, які говорять, що у нас Європа буде стовідсотково, відповіли за це своїм життям. Я готовий своїм життям відповісти за свої слова. Якщо пан ЯЦЕНЮК говорить, що відповідає за свої слова – за євроінтеграцію, чи готовий він покласти своє життя за цей процес? Сьогодні обіцянки політиків знецінилися, єдине, що у нас є, - це життя. І життям потрібно доводити свою точку зору», - наголосив В.КРИВОБОКОВ у коментарі УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами Олена КОНДРАТЮК висловила занепокоєння з приводу бездіяльності влади в Луганську і на державному рівні з приводу трансляції на регіональних телеканалах Луганська рекламного ролика ЄврАзЕС.

Як відзначає депутат, у рекламному ролику присутній державний символ України - Державний прапор, а також державні символи інших держав, що є порушенням вимог статті 8 Закону України «Про рекламу».

«Як голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами, я змушена звернутися в Генеральної прокуратури України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів і до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням пригадати, що вони представляють державу Україна і повинні піклуватися про її захист, і, звичайно, зобов`язані дати правову оцінку фактам прояву недобросовісної реклами і вжити відповідних заходів», - повідомила О.КОНДРАТЮК.