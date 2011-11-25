У Гарварді показали кіно про Луценка
23:13, 25 листопада 2011Політика
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Для тих, хто цікавиться майбутнім України
22 листопада 2011 року в одному із найвідоміших університетів США – Гарвардському університеті - відбувся перегляд документальних розслідувань українського телеканалу ТВі про переслідування екс-міністра внутрішніх справ, лідера «Народної самооборони» Юрія Луценка, повідомляє прес-служба партії.
Перегляд фільмів організовував сам університет.
Були запрошені американські професори політології, студенти, а також ті, хто цікавиться майбутнім України.
Були переглянуті два сюжети українського журналіста Костянтина Усова «Примусове годування. Справа Юрія Луценка», «Свідок Луценка. Тиск прокуратури» та фільм «Політичні репресії в Україні. Спецрозслідування».
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