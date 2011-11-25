Кличко: іншого шансу Україна вже не матиме

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО стурбований тим, що парафування Угоди про асоціацію України з ЄС може не відбутися цього року.

Про це політик заявив у інтерв’ю газеті «День».

«Я впевнений у тому, що якщо ми зараз не підпишемо Угоду про асоціацію, то ситуація буде заморожена ще на багато років. Невідомо, коли наступного разу ми зможемо повернутися до цього питання», – вважає В.КЛИЧКО.

За його словами, якщо Угоду таки не буде підписано, провина за це ляже у першу чергу на плечі українських політиків. «Вони говорять про європейську інтеграцію, пріоритети, цінності, а насправді роблять те, що не відповідає жодним європейським стандартам. Приміром, у Європі не розуміють, як опозиційний політик може сидіти у в’язниці, коли він має нести не кримінальну, а політичну відповідальність за свої політичні кроки. Ми зараз багато чуємо про можливі санкції з боку Європи, але, з моєї точки зору, ці санкції не повинні застосовуватися до країни в цілому. Вони мають поширитись на людей, які відповідальні за ситуацію навколо Юлії ТИМОШЕНКО», – вважає лідер «УДАРу».

Водночас політик висловив сподівання, що Угоду про асоціацію все ж буде парафовано цього року: «Принаймні, я використовуватиму всі свої можливості, щоб донести до представників ЄС позицію щодо необхідності підписання цієї Угоди до кінця 2011 року. І мене дуже хвилює, що й з української сторони вже пішли заяви про можливу «паузу» в євроінтеграції; про те, що парафування Угоди може не відбутися на саміті (19 грудня 2011 року – УНІАН). Такі заяви та дії не відповідають очікуванням і настроям українського суспільства», – зауважує В.КЛИЧКО.