Кузьмін бачив, що справа Тимошенко цікавить не більше 20 євродепутатів

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН спростовує звинувачення, що він наполягав на тому, аби представники української опозиції не були допущені на його зустріч з депутатами Європарламенту 21 листопада.

Про це він заявив у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

"Я на цій зустрічі був лише гостем. І вимагати щось навіщо?", - запитав Р.КУЗЬМІН і додав, що на цій зустрічі були присутні захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО та заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ, які також мали слово.

За словами Р.КУЗЬМІНА, європарламентарії не могли собі дозволити не пустити на цю зустріч українських політиків. "У цьому немає нічого поганого, коли у дискусії беруть участь обидві сторони. Мені перешкоджати цьому немає жодного інтересу", - запевнив він.

Р.КУЗЬМІН зауважив, що зустріч відбулася виключно на запрошення сторони Європарламенту. "Прокуратура не займається зовнішньою політикою. Запрошення виступити у Європарламенті я отримав минулого тижня. Цей запит у мене із собою", - сказав він, демонструючи відповідний лист.

Говорячи про малу кількість депутатів, які були присутні на цій зустрічі, Р.КУЗЬМІН наголосив, що у Європарламенті 700 осіб, і цілком зрозуміло, що вони не можуть бути присутні усі одночасно. "Але і задачі такої не стояло... Запрошення на цю зустріч були направлені не всім європарламентаріям, а 10 найбільш впливовим від різних фракцій і від разних країн. На самій зустрічі були присутні близько 20 осіб, і не тільки депутати, але й їхні помічники та політики, які цікавляться цією темою", - додав він.

За словами першого заступника генпрокурора, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО у Європі створили певну інформаційну монополію. "Інформаційна політика захисту екс-прем`єра будувалася таким чином, що, як це не парадоксально, але існує певна монополія на інформацію в Європі, і цю монополію тримають прихильники екс-прем`єра", - вважає він.

За словами Р.КУЗЬМІНА, інформація, яка поширюється там, є досить неоднозначною. "І ось, мабуть, це спонукало європарламентаріїв послухати й іншу сторону цієї правової суперечки", - сказав перший заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 листопада у Брюсселі відбулася зустріч Р.КУЗЬМІНА з депутатами Європарламенту. У зустрічі взяли участь 5 євродепутатів.

Г.НЕМИРЯ оцінив цей візит Р.КУЗЬМІНА як свідчення того, що українська влада намагається зробити Генпрокуратуру додатковим інструментом зовнішньої політики. Він також повідомив, що на зустріч прийшли переважно помічники депутатів Європарламенту. «Було лише 5 депутатів. Троє з них залишили залу після перших 15 хвилин презентації. Залишилося двоє: один депутат від “зелених” і пан СВОБОДА (організатор зустрічі, заступник голови групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ханнес СВОБОДА – УНІАН).

22 листопада С.ВЛАСЕНКО повідомив, що Р.КУЗЬМІН наполягав, аби представники української опозиції не були присутні на його зустрічі з депутатами Європарламенту.

Як наголосив С.ВЛАСЕНКО, Р.КУЗЬМІН висунув організаторам жорстку вимогу про те, щоб українська опозиція не була присутня в залі під час його доповіді.

Народний депутат зауважив, що зустріч із депутатами Європарламенту ініціювала українська влада. Він додав, що запрошення на зустріч розповсюджував один із депутатів групи соціалістів – партнерів Партії регіонів.