З’їзд БЮТ затвердив список і передвиборчу програму

Міжпартійний з’їзд БЮТ затвердив список кандидатів у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема., список очолила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Під другим номером у списку Олександр ТУРЧИНОВ, третій - Микола ТОМЕНКО, четвертий - Йосип ВІНСЬКИЙ, п’ятий - Андрій ШЕВЧЕНКО, шостий - Віктор ПИНЗЕНИК, сьомий - Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмий - Віталій КУРИЛО, дев’ятий - Микола ПЕТРУК, десятий - Євген КОРНІЙЧУК.

Крім того, до списку включено Олега БІЛОРУСА, Євгена СУСЛОВА, Андрія ШКІЛЯ, Михайла ВОЛИНЦЯ, Анатолія СЕМИНОГУ, Сергія САСА, Віктора ТАРАНА, Валентина ЗУБОВА, Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, Сергія СОБОЛЄВА, Богдана ГУБСЬКОГО, Сергія ТЕРЬОХІНА, Тарієля ВАСАДЗЕ, Олександра ФЕЛЬДМАНА, Володимира ПОЛОХАЛА, Костянтина ЖЕВАГО та ін.

Всього у списку представлено 450 кандидатів.

Як наголосила лідер БЮТ, до прохідної частини списку також увійшли 103 народні депутати V скликання. За її словами, це люди, які “витримали тиск і залишилися надійними членами команди”.

До списку БЮТ буде включено 350 кандидатів від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії “Реформи і порядок”.

Крім того, з’їзд уповноважив політраду блоку виключати зі списку кандидатів, які неефективно здійснюють свої повноваження.

Міжпартійний з’їзд виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко” затвердив передвиборчу програму «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни», яку сьогодні презентувала делегатам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами одного із заступників лідера БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, програма прийнята за основу для того, щоб згодом її доопрацювати.

Він також повідомив, що після затвердження програми вона буде направлена до ЦВК.

Раніше лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО презентувала делегатам міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко” розроблену БЮТ програму стратегічного розвитку України, яка складається з 12 пунктів і називається «Український прорив: до справедливої і конкурентноспроможної країни».

Як передає кореспондент УНІАН, першим пунктом стратегії, за її словами, є конституційний прорив, який полягатиме в тому, що українці самі писатимуть свою Конституцію.

Другий пункт – судово-правовий прорив – полягатиме в тому, “щоб з нуля створити систему справжнього правосуддя”, - повідомила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що третій пункт – інформаційний прорив – передбачатиме створення громадського телебачення та радіомовлення та захист національного інформаційного простору.

Четвертим пунктом, наголосила вона, є антикорупційний прорив для зниження ролі держави в економіці загалом та впливу чиновництва на ухвалення економічних рішень.

П’ятий – демографічний прорив – передбачає запровадження обов’язкового медичного страхування, збільшення виплат при народженні дитини і щомісячної виплати по догляду за дитиною.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що інтелектуальний прорив, який є шостим пунктом, полягатиме в розвитку системи захисту інтелектуальної власності.

Сьомим пунктом є транзитний прорив, який передбачає забезпечення умов для державно-приватного партнерства у створенні основних транзитних автомобільних коридорів, побудові нових нафто- і газогонів, а також у наведенні «військового порядку» на залізниці.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що підприємницький прорив, який є восьмим пунктом, передбачає ухвалення Податкового кодексу, ліквідацію ПДВ.

Крім того, дев’ятий пункт – енергоефективний прорив – передбачає зменшення критичної залежності від монопольного імпорту енергоносіїв, зниження енергоємності ВВП, інтеграцію в європейський ринок.

Інвестиційний прорив, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, що є десятим пунктом, має максимально спростити виділення землі у довгострокове користування для інвесторів, що мають намір будувати в Україні підприємства, усунення проблем, які стримують надходження інвестицій.

Одинадцятим пунктом, наголосила лідер БЮТ, є будівельний прорив, який полягатиме у розвитку системи іпотеки та зниженні вартості кредитів для купівлі житла до європейського рівня.

Останнім – дванадцятим пунктом є аграрний прорив, який передбачає підтримку розвитку аграрної інфраструктури.