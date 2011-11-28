Ларрі Кінг не проти взяти інтерв’ю і в Тимошенко, і в Януковича

Відомий американський журналіст Ларрі КІНГ хотів би взяти інтерв’ю в лідера «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій інтерв’ю з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Я б із задоволенням взяв інтерв’ю у пані ТИМОШЕНКО», - сказав, зокрема, Л.КІНГ.

“Я люблю брати інтерв’ю в людей, які щось собою являють, а люди, з якими щось трапилось, представляють для мене особливий інтерес”, - додав журналіст.

В ході прес-конференції Л.КІНГА здивувала невпевненість присутніх журналістів у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО колись вийде на свободу через умови, в яких екс-прем’єр перебуває в ув’язненні.

В цьому контексті Л.КІНГ припустив, що у подібній ситуації в США Ю.ТИМОШЕНКО знаходилася б у в’язниці з найнижчим рівним безпеки – тобто там, де перебувають ув’язнені, які не становлять загрози для суспільства. Проте він додав: «Я не знаю всіх умов справи, можливо, вона – загроза, я не знаю цього».

Водночас у відповідь на запитання УНІАН Л.КІНГ відзначив, що не проти поспілкуватись і з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Л.КІНГ дав прес-конференцію, на якій повідомив, що записав інтерв’ю з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

***Л.КІНГ - американський тележурналіст, відомий завдяки своєму популярному ток-шоу «Larry King Live», ведучим якого був із 1985 по 2010 рік.