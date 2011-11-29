В УПЦ МП накинулися на чорнобильців - радять придумати інший «жертовний акт»

Донецька єпархія Української православної церкви Московського патріархату засудила дії чорнобильців, які пронесли порожню труну вулицями міста, і закликала мітингувальників покаятися.

Як повідомляє радіо «Свобода», речник єпархії, протоієрей Георгій ГУЛЯЄВ заявив, що церква вважає цей вчинок протестувальників «знущанням над християнськими символами». «Якби мова йшла про раніше заявлену театральну постановку, ми так не реагували б», – сказав Г.ГУЛЯЄВ.

Протоієрей закликав громадян «не використовувати символи, які дорогі для мільйонів людей...»

«...Тільки не з використанням хреста. Що таке хрест, ми знаємо, дуже дорогою ціною куплений наш порятунок, йдеться про кров Христа-спасителя, символ дуже дорогий для нас. Ті, хто хочуть образити християн, вони, перш за все, глумляться над хрестом», – сказав протоієрей.

Він зазначив, що церква не підтримує і самоспалення, якими погрожували чорнобильці у разі знесення їхнього наметового містечка.

Г.ГУЛЯЄВ розкритикував слова представників УПЦ Київського патріархату про те, що в історії були випадки, коли самоспалення не засуджувалося церквою.

«Заяви про те, що самоспалення – це припустимий акт, це не так. В історії церкви були общини, які відділили себе. Вони сектантського толку і намагаються під будь-які дії знаходити виправдання. Вони називають це «мучеництвом», «жертовним актом», але ні Богу, ні людям така жертва не потрібна. Тут мова йде про інші речі», – додав речник єпархії.

Посилання на відеокоментар Г.ГУЛЯЄВА щодо акції чорнобильців у розсилці ЗМІ надіслав також відділ прес-служби Управління інформаційної політики Донецької облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада у Донецьку після мітингу біля обласного управління Пенсійного фонду кілька сотень мітингувальників пройшли центральною вулицею до міської ради з порожньою труною і чотирма вінками. Біля міськради протестувальники провели короткий мітинг і залишили чотири вінки і порожню труну.

За словами одного з ініціаторів акції протесту Едуарда КАПУСТІНА, «чорнобильці хотіли цією акцією ще раз показати владі, що саме вона вбила людину». 27 листопада під час демонтажу співробітниками МНС намету чорнобильців помер 70-річний інвалід-шахтар з Родинського Геннадій Конопльов.

Він також зазначив, що протестувальники були обурені тим фактом, що їм не дали по-людськи попрощатися із загиблим товаришем, навіть коли він був у Донецьку в морзі.