ДАІ не пропускає машину з апаратурою для акції «Переоблік влади»

У Києві зупинено автобус з обладнанням, необхідним для проведення акції «Переоблік влади».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Громадянський рух «Вперед!», щойно біля метро «Арсенальна» у Києві співробітник ДАІ з номерним знаком 0157, який відмовився назвати своє ім’я та прізвище, зупинив автобус нібито для перевірки документів.

Після того, як він зазирнув всередину автобуса і побачив прапори та апаратуру, які везли до Верховної Ради для організації акції, він забрав документи у водія і сховав їх у свою кишеню.

На даний момент документи водію не повертають, протокол щодо порушення також не складають.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, за ініціативою ВГО «Громадянський рух «Вперед!» проходить Всеукраїнський страйк «Переоблік влади». Цей страйк має на меті показати владі, що люди втомились від її постійних експериментів, що люди більше не в змозі терпіти знущання та приниження. В цей день усі громадяни, яким набридло знущання влади над народом, які не бачать перспектив України під керівництвом нинішньої влади, о 12.00 закриють свої підприємства або виставлять таблички «Переоблік» на своїх робочих місцях. Ті, хто у цей час знаходиться за кермом авто, подають сигнал. Це має показати, що невдоволених в державі дуже багато і вони готові боротися за свої права.

У Києві бажаючі взяти безпосередню участь в акції можуть прийти о 12.00 до парламенту.

У рамках акції в регіонах, зокрема, заплановано: у Вінниці - провести Міжрегіональний мітинг, участь у якому візьмуть делегації з Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Також заплановані мітинги у Рівному, Івано-Франківську, Кривому Розі, Сумах. У Фастові, Вінниці та Кривому Розі, крім інших заходів, пройдуть Автомайдани.