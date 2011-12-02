Із заявою Ландіка, що жертва «хотіла його вбити», розбереться прокуратура

Ленінський райсуд Луганська дав згоду на передачу до прокуратури заяви депутата міськради Романа ЛАНДІКА про порушення кримінальної справи проти Марії КОРШУНОВОЇ за спробу його вбивства.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні, розглянувши прохання Р.ЛАНДІКА і його адвокатів.

Р.ЛАНДІК вважає, що саме прокуратура, а не міліція, повинна зайнятися розглядом його заяви.

Наступне засідання суду призначене на вівторок, 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив до Інтернету.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.