Мер Луцька зарубав звернення міськради до Януковича

Мер Луцька Микола РОМАНЮК заветував рішення міської ради про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради України із закликом піти у відставку та провести дострокові вибори.

Мер підписав відповідне розпорядження, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

Як зазначено у повідомленні, відповідно до ч. 2 ст. 19, ст. 141 Конституції України, ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи порушення вимог пп. 2, 3, 4, 7,11 ст. 29, п. 5 ст. 30 регламенту Луцької міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 17.12.2010 № 2/2, п. 9 Положення про постійні комісії Луцької міської ради, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 17.12.2010 № 2/4, на підставі ч. 4 ст. 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», зупинено рішення Луцької міської ради від 30 листопада «Про заяву Луцької міської ради щодо дострокового припинення повноважень Президента України В. Януковича та Верховної Ради України».

Цим розпорядженням зобов’язано внести вказане рішення на повторний розгляд міської ради у встановлений законом термін.

Луцькі депутати 30 листопада на сесії більшістю голосів підтримали рішення про звернення до Президента і Верховної Ради проханням піти у відставку та провести дострокові вибори, оскільки в Україні склалася складна економічна та соціальна ситуація, з якою команда глави держави не може впоратися. Текст звернення запропонував секретар ради Григорій ПУСТОВІТ.