У четвер, 8 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-російські відносини: найближча перспектива».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Як відіб'ються на відносинах двох країн підсумки виборів у Державну Думу і Президента РФ?

2. Українсько-російські та українсько-європейські відносини у разі непідписання Договору про асоційоване членство України з ЄС?

3. Чи йде Україна по шляху Білорусі?

Учасники круглого столу:

Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології;

Олексій ЛОГВИНЕНКО – народний депутат України (БЮТ), глава підкомітету з питань співпраці з країнами СНД Комітету Верховної Ради у закордонних справах;

Андрій ПАРУБІЙ – народний депутат України (НУ-НС), глава підкомітету з питань контролю із здійснення зовнішніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах;

Євген КУРМАШОВ – директор політичних програм Інституту Горшеніна;

Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України;

Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України (Партія регіонів), член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики.

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