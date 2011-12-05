Круглий стіл «Українсько-російські відносини: найближча перспектива»
У четвер, 8 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-російські відносини: найближча перспектива».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Як відіб'ються на відносинах двох країн підсумки виборів у Державну Думу і Президента РФ?
2. Українсько-російські та українсько-європейські відносини у разі непідписання Договору про асоційоване членство України з ЄС?
3. Чи йде Україна по шляху Білорусі?
Учасники круглого столу:
Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології;
Олексій ЛОГВИНЕНКО – народний депутат України (БЮТ), глава підкомітету з питань співпраці з країнами СНД Комітету Верховної Ради у закордонних справах;
Андрій ПАРУБІЙ – народний депутат України (НУ-НС), глава підкомітету з питань контролю із здійснення зовнішніх відносин Комітету Верховної Ради у закордонних справах;
Євген КУРМАШОВ – директор політичних програм Інституту Горшеніна;
Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України;
Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України (Партія регіонів), член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики.
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