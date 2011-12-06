Королевська в Лондоні розповіла про Україну-Гулівера

Реформи в Україні слід розпочинати з системного проекту – з дорожньої карти європейського й демократичного розвитку країни. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на конференції «Україна – погляд зсередини 2011: на шляху до успіху?» в Лондоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Н.КОРОЛЕВСЬКА, зокрема, наголосила, що «Україна володіє колосальним потенціалом у вигляді людського капіталу, інфраструктурних можливостей та найкращої в Європі землі. Крім цього, у нас залишився головний потенціал, який ми жодного разу по-справжньому не використовували 20 років, – це економічна, громадянська та політична свобода. Нам потрібно вивільнити енергію людей і капіталів».

«Україна нагадує сильного Гулівера, якого обплутали ліліпути. Наше завдання – дати Гуліверу-Україні піднятися на ноги, звільнивши країну від корупційних бюрократичних пут», - заявила політик.

Разом з тим, на думку народного депутата, це легко сказати, але дуже складно зробити. «Приблизно так само, якби ми, наприклад, захотіли зараз всі разом піднятися в космос разом з цією будівлею. Але я переконана, що це – наш останній шанс побудувати нову економіку. Можливості косметичного ремонту української економіки вже вичерпані», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У своєму виступі вона наголосила, що потрібно провести реформи, які будуть сприйматися, по-перше, як справедливі, а по-друге – прозорі, такі, що перевіряються, та результативні. «Вважаю, що реформи в Україні слід розпочати з системного проекту. Слідом за Юлією ТИМОШЕНКО, я назву його дорожньою картою європейського та демократичного розвитку для України. І ця карта не повинна бути таємницею бюрократії – вона повинна бути в руках у кожного українця. Нехай він сам вирішує – туди ми рухаємося або не туди», – підкреслила глава парламентського комітету.

«Реформи в нашій країні слід розпочати з окремого антикорупційного проекту. Також слід забезпечити незалежність судової системи, забезпечити на рівні європейських стандартів права власності та виконання контрактів. Крім цього, всі реформи повинні проводитися як спеціальні проекти під безпосереднім дієвим контролем опозиції та громадськості поза діючої корумпованої бюрократичної машини», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як зазначили у прес-службі, 5-7 грудня Н.КОРОЛЕВСЬКА знаходиться у Великій Британії з робочою поїздкою. У програмі візиту: участь у міжнародній конференції «Україна – погляд зсередини 2011: на шляху до успіху?», організованій провідним британським економічним журналом The Economist за підтримки Фонду ефективної політики (Україна); зустрічі в Палаті лордів та Палаті громад парламенту Сполученого Королівства; переговори в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, зустрічі з викладачами та студентами Оксфордського університету.