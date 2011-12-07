Бютівець вирішив, що Тимошенко нема чого приховувати, й розголосив її діагноз

Фракція БЮТ у Верховній Раді виступила проти закритого характеру наради, на якому МОЗ та Державна пенітенціарна служба надали б парламенту інформацію про стан здоров`я Тимошенко.

Про це сказав заступник голови фракції Андрій Шкіль, повідомляє ТСНз посиланням на "Сегодня".

"Ми вважаємо, що воно не повинно бути закритим. Тому що закрити це засідання хочуть не від нас, а від вас - преси. А ми хочемо, щоб на ньому була присутня преса. Тому що всі сороміцькі справи робляться під завісою таємничості. Нам тут таємничість не потрібна ", - сказав він.

На думку Шкіля, Тимошенко нема чого приховувати, тому що єдиним діагнозом, який їй поставили після проведення магнітно-резонансної томографії, є грижа хребта.

"Пенітенціарна служба постійно наголошує, що стан здоров`я (Тимошенко) прекрасний і ніяких проблем немає. Нехай приходять, виходять на трибуну і про це говорять. Що приховувати?" - заявив депутат.

При цьому нардеп додав, що якщо для оприлюднення відомостей про стан здоров`я екс-прем`єра необхідна згода самої Тимошенко, то БЮТ готовий сприяти в отриманні такого дозволу.