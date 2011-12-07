Лідер фракції БЮТ подав у відставку
10:16, 07 грудня 2011Політика
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Кириленку вже знайшли заміну
У фракції "БЮТ-Батьківщина" відбулося переобрання голови фракції.
Як повідомили УНІАН у фракції "БЮТ-Батьківщина", головою обрано народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні фракції після того, як Іван КИРИЛЕНКО, який до цього очолював фракцію, добровільно подав у відставку.
У той же час у фракції агентству не повідомили, з яких причин І.КИРИЛЕНКО відмовився від головування у фракції "БЮТ-Батьківщині".
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