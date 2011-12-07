Кириленко розказав, чим займатиметься після відставки

Колишній лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО під час виборчої кампанії працюватиме у центральному апараті «Батьківщини» для організації нормальної виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО повідомив сьогодні, під час брифінгу, коментуючи причини своєї відставки з посади лідера фракції.

«Я переходжу на роботу зараз у центральний апарат нашої партії для організації роботи виборчого процесу нашої політичної сили», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО повідомив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" одноголосно обрала керівником фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. «Я думаю, вже давно у фракції назріла необхідність саме молодих рухати вперед», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Зі свого боку, А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що його обрання лідером фракції є заслугою І.КИРИЛЕНКА. А.КОЖЕМ’ЯКІН запевнив, що І.КИРИЛЕНКО є для нього другом, з яким він спілкується і поза парламентом. «Тому нічого не змінилося в наших стосунках», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи була зміна керівництва фракції узгоджена з лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО, І.КИРИЛЕНКО зауважив, що з Ю.ТИМОШЕНКО це питання обговорювалося ще рік тому. «Це питання з Юлією ТИМОШЕНКО обговорювалося ще рік тому – що нам час давати дорогу молодим та ініціативним. І Андрій Анатолійович КОЖЕМ’ЯКІН повністю відповідає цим вимогам», - додав він.

Зі свого боку, А.КОЖЕМ’ЯКІН запевнив, що Ю.ТИМОШЕНКО відомо про рішення щодо зміни керівництва фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, на засіданні парламенту було офіційно оголошено, що народного депутата України А.КОЖЕМ’ЯКІНА обрано головою фракції «БЮТ-Батьківщина» замість І.КИРИЛЕНКА.