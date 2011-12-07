Нардеп каже, що під час допиту Тимошенко слідчі заглядали в її тарілку

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що керівництво Лук’янівського СІЗО не реагує на його заяву про необхідність госпіталізації екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед відвідуванням Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.

«Мною було подано заяву щодо госпіталізації Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з тим захворюванням, яким є. Зазначена заява знаходиться на розгляді у керівництва Київського слідчого ізолятору. Саме вони за законом несуть персональну відповідальність за стан здоров’я і життя Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО з 2 грудня не отримує ніякої медичної допомоги. Проте слідчі Державної податкової міліції кожного дня намагаються провести слідчі дії.

«Вчора, починаючи з 10-ї години ранку, слідчі Державної податкової служби робили спробу провести з Юлією Володимирівною слідчі дії. Це відбувалося впродовж 6 годин. Ю.ТИМОШЕНКО вчора не вставала з ліжка, тому слідчі податкової міліції сиділи весь час в камері Ю.ТИМОШЕНКО, без захисту, не повідомивши захист про проведення цих слідчих дій, не виходячи із камери навіть в період обіду, тобто людина їсть, а їй дивилися в тарілку, проводячи слідчі дії по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО», - повідомив він.

Захисник екс-прем’єра також зазначив, що керівництво СІЗО не дозволяє Ю.ТИМОШЕНКО провести конфіденційні аналізи крові, як це обіцяли під час відвідування її представниками Європейського комітету із запобігання тортур та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.