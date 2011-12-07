Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко побила офіцера

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО називає нісенітницею заяви першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА щодо кількості кримінальних справ проти Юлії ТИМОШЕНКО та факту побиття нею охоронців СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед відвідуванням Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.

«Генеральна прокуратура України перетворилася вже достатньо давно на дешеве, а не на дороге піар-агентство, яке тиражує або чутки, або інформацію, яка не відповідає дійсності, або якісь свої оцінки певні представники Генпрокуратури дають, які не мають нічого спільного ані з матеріалами справи, ані з чинним законодавством України», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Зокрема, за його словами, йдеться про інформацію Р.КУЗЬМІНА щодо порушення проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи за фактом дачі хабара суддям Верховного Суду.

«Мені нічого про це невідомо, і з Ю.ТИМОШЕНКО не проводилися жодні дії по справі щодо суддів Верховного Суду. Крім того, було заявлено, що об’єднані там якісь справи в одне провадження – нам про це нічого невідомо. Якщо справи були об’єднані, то тоді незрозуміло, що робили вчора слідчі податкової міліції в слідчому ізоляторі протягом семи годин», - додав він.

Захисник екс-прем’єра зазначив, що справи, порушені проти Ю.ТИМОШЕНКО Державною податковою службою, були об’єднані в одну справу ще 20 жовтня і вони розслідуються як одна справа.

С.ВЛАСЕНКО також назвав нісенітницею інформацію першого заступника прокурора про нібито побиття одного із охоронців СІЗО.

«Якщо це перший заступник генпрокурора, то він повинен робити просту річ - порушувати справи і їх розслідувати, а не виходити на публіку і розказувати нісенітниці. А я скажу завтра, що КУЗЬМІН, наприклад, п’є по ночах кров «невинных младенцев», і що, він потім буде ходити і виправдовуватися? Це повна маячня», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник Ю.ТИМОШЕНКО підтвердив, що перед відвідуванням представників Європейського комітету із запобігання тортур екс-прем’єр була переведена у відремонтовану камеру.

«Ми дуже вдячні цій комісії, тому що до її приїзду вони зробили ремонт в СІЗО. І Ю.ТИМОШЕНКО на період перебування цієї комісії перевели в камеру, в якій пофарбовані стіни», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, перший заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив, що проти Ю.ТИМОШЕНКО загалом порушено 10 кримінальних справ. Власне Генпрокурата, серед інших, розслідує справу за фактом організації в 2003 році передачі хабара суддям Верховного Суду України з метою винесення необхідних їй ухвал, а також справу за фактом перевищення влади. «Як народний депутат України Ю.ТИМОШЕНКО з групою депутатів у 2003 році увірвалася до будівлі київського СІЗО № 13. І не лише перешкоджала нормальній роботі установи, загрожувала співробітникам СІЗО, а й одному з них, офіцеру, особисто сама заподіяла тілесні ушкодження», - сказав він.

Також ГПУ сьогодні ж повідомила, що в одне провадження об’єднано дві справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності ЄЕСУ. Зокрема, йдеться про справи, які розслідує СБУ та Державна податкова служба України.

Довідка УНІАН. У жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за покладання боргів корпорації ЄЄСУ на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Ці справи пізніше були об’єднані в одне провадження.