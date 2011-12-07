Нардеп каже, що Янукович контролює повернення «Індару» в держвласність

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації навколо ПАТ «Індар», народний депутат України від Партії регіонів Ігор ПЛОХОЙ заявив, що виконання рішення про повернення інсулінового заводу в державну власність контролюється на рівні Президента України.

Про це І.ПЛОХОЙ повідомив у коментарі УНІАН.

«Це, природно, рівень Президента, і його позиція - жорстко відіграти цю державну власність і надалі чітко контролювати якість продукції, що випускається”, - сказав депутат.

За його словами, позиція Президента така: «Якщо не захистити зараз ці заводи і не повернути їх у державну власність, то хворі будуть ніяк не захищені».

І.ПЛОХОЙ стверджує, що група бізнесменів, які привласнили акції інсулінового заводу, вже здійснили захоплення за аналогічною схемою - «виведення акцій, банкрутство, робота під «чорними прапорами» - на 12 стратегічних підприємствах України.

Водночас, І.ПЛОХОЙ попереджає про інформаційну атаку на ТСК: «Зупинити потоки бруду не вийде – людям (які захопили підприємство - УНІАН) є, що втрачати. Їх настрій вже зрозумілий з попередніх публікацій, яких ще, я думаю, буде мільйон. Але те, що факти говорять не на їхню користь, теж очевидно».

І.ПЛОХОЙ упевнений, що рейдери мусять покинути завод найближчим часом. За його словами, «з таким самим завзяттям, як правоохоронці виконали деякі рішення суду з введення нових інвесторів, або рейдерів, з таким самим завзяттям потрібно буде виконати повернення заводу в державну власність».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виробляються в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії та мають бути повернуті державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову “Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ПАТ “Індар”.