Донецьким чорнобильцям дали час на збори до п'ятниці

У Донецьку в наметове містечко біля будинку управління Пенсійного фонду до протестуючих чорнобильців прийшли державні виконавці і поставили вимогу припинити акцію до 10.00 9 грудня.

Цей факт підтвердив кореспонденту УНІАН один з членів ініціативної групи учасників акції, комендант наметового містечка Володимир ДЕРКАЧ.

«Так, приходили судові виконавці, зачитали нам з виконавчого листа, що всі заявки, які було подано і розглянуто в суді - це заявки десь від кількох організацій, всім відмовлено і запропоновано до 9 числа до 10.00 все виконати (припинити акцію)» , - сказав В. ДЕРКАЧ. Він додав, що підставою для виконання є рішення двох судів за позовами міської ради від 23 листопада та 1 грудня 2011 року.

«Вони виконують свою роботу ... Розумієте, поставлено завдання - зарубати все це просто тут і на корені», - зазначив чорнобилець.

Розповідаючи про подальші дії учасників акції, В. ДЕРКАЧ заявив: «Наші дії такі - ніхто виконувати тут цього не збирається. І гарант Конституції, який хотів до нас приїхати, він міг би тут все розкермувати, була можливість у Віктора Федоровича вчора все тут поставити на свої місця. Але в нього просто не вистачило на це доброї волі».

На запитання, чи можливий фізичний опір учасників акції у разі насильницького згортання наметового містечка, В. ДЕРКАЧ відповів: «Не можу я сказати. Не маю навіть права нічого говорити і нічого коментувати ».

Він повідомив, що на сьогоднішній момент у наметовому містечку голодують 22 інваліди-чорнобильці і акція триватиме.

«Зараз голодують 22 людини, завтра люди ще лягають, акція триває», - сказав В. ДЕРКАЧ.

При цьому він наголосив: «Ми хоч у наметах, є генератор, це не дає нам замерзнути вночі. А от ті хлопці, що в Києві - це справжні герої. Люди просто неба - перед Кабміном умирають, і ніхто до них не може вийти. То це злочин і це страшно».