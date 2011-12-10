В Азарова пишуть закон для нардепів, які «живуть за межею бідності»
Тігіпко чекає опору бюрократів
Міністерство соціальної політики України розробляє законопроект, що передбачає надання пільг народним депутатам, якщо дохід на члена їхньої сім`ї не перевищуватиме прожиткового мінімуму.
Про це йдеться в статті «Податок на багатство: відповідальність і справедливість» віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА в газеті «Дзеркало тижня» (№45).
«Найближчим часом Мінсоцполітики внесе законопроект, який передбачає, що пільги народним депутатам, депутатам місцевих рад, прокурорам, суддям, представникам силових структур та іншим категоріям пільговиків надаватимуться лише в тому випадку, якщо дохід на члена сім`ї цієї людини не перевищуватиме прожиткового мінімуму», - йдеться в статті.
С.ТІГІПКО не виключає, що такі ініціативи неминуче натраплять на жорсткий опір і критику бюрократичного апарату. «Але цей опір треба долати. Якщо ми говоримо про скорочення витрат і підвищення податкового навантаження на багатих, то перш за все потрібно починати з себе», - вважає віце-прем`єр-міністр.