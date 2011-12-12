Литвин натякає Болдирєву, щоб той пошукав собі іншу країну?

Голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН критикує заяви окремих політиків щодо можливого розподілу території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час урочистостей з нагоди 15-ї річниці заснування Народної партії.

«Зараз деякі починають робити заяви, що потрібно ту чи іншу частину території України комусь віддати. Але ми повинні сказати: «Зайвих територій в Україні немає», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, той, хто виступає з подібними заявами і закликами розподілення країни, як мінімум повинен пошукати собі іншу країну.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Ю.БОЛДИРЄВ заявляє про доцільність відокремлення Галичини від України.