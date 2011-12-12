У ПР запевняють, що вибори у Вишневому були без порушень і фальсифікацій

У Партії регіонів запевняють, що позачергові вибори мера міста Вишневе на Київщині відбулися без будь-яких порушень законодавства чи фальсифікацій.

Про це заступник голови Київської обласної організації Партії регіонів Тетяна ПОДАШЕВСЬКА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Будь-які заяви про фальсифікацію не мають підстав... Вибори пройшли вільно, демократично, без порушень законодавства. Маю на увазі ті порушення, які могли б вплинути на результати виборів”, - сказала вона.

За словами Т.ПОДАШЕВСЬКОЇ, місцева влада створила всі необхідні умови для проведення виборчої кампанії. “Досить професійно були оснащені виборчі комісії, приміщення, зручний доступ для інвалідів”, - сказала вона.

При цьому Т.ПОДАШЕВСЬКА наголосила, що всі кандидати на посаду мера мали можливість підготувати документи для реєстрації. Водночас, додала вона, виборча комісія отримала документи для реєстрації від 33 кандидатів на посаду міського голови Вишневого, а на день голосування до бюлетеня було внесено 17 прізвищ.

“Було відмовлено у реєстрації 8 кандидатам: від “Фронту Змін”, КПУ, ХДС, Європейської партії, “За Україну!”, ВО “Батьківщина”, «Української платформи», і 8 кандидатів з різних причин зняли свої кандидатури”, - сказала Т.ПОДАШЕВСЬКА, зауваживши, що 6 з 8 кандидатів оскаржили рішення про зняття з реєстрації й один з них був зареєстрований.

Вона також додала, що всі політичні сили мали можливість делегувати своїх спостерігачів на всі виборчі дільниці, але цим правом не скористалися представники ВО “Свобода” і партії УДАР Віталія КЛИЧКА.

“Це підтверджує те, що опозиційні сили не були готові до цих виборів”, - наголосила заступник голови Київської обласної організації Партії регіонів.

За її словами, перемога на виборах мера кандидата від Партії регіонів Іллі ДІКОВА є переконливою, оскільки за нього проголосували 65% виборців.

Як повідомляв УНІАН, Київська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» заявила про численні порушення та застосування адміністративного ресурсу на виборах мера Вишневого 11 грудня.

«Дострокові вибори міського голови, що відбулися 11 грудня 2011 року в місті Вишневому, супроводжувалися масштабними фальсифікаціями на користь кандидата від Партії регіонів. Влада неприховано та нахабно задіяла адмінресурс», - наголошується у заяві.

Також у ВО «Свобода» зауважили, що напередодні виборів «підконтрольна владі» територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатів від опозиційних сил.

Крім того, за даними партії, «місцева територіальна комісія не зареєструвала жодного члена комісії чи то спостерігача від опозиції. Під час підрахунку голосів з усіх з 14-ти виборчих дільниць виганяли представників ЗМІ».

Разом з тим, міліція Київської області розповсюдила повідомлення, що на виборах мера Вишневого представники кандидата від ВО «Свобода» вчиняли провокації, а сам кандидат перешкоджав нормальній роботі виборчої комісії.