Фюле ввечері збирається до Тимошенко в СІЗО?

Комісар ЄС із питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ сьогодні ввечері зустрінеться з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО Києва.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Разом з тим, співрозмовник агентства не уточнив час можливої зустрічі.

Водночас захисник екс-прем’єра С.ВЛАСЕНКО зазначив, що йому наразі не відомо про таку зустріч.

«Я зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні з 12:30. Я вийшов із СІЗО приблизно о 18:15. До цього моменту вони точно не зустрічалися. Можливо, як повідомляють ЗМІ із посиланнями на власні джерела, зустріч відбудеться, але мені про це ще не відомо. Я зможу це підтвердити лише тоді, коли побачу Ю.ТИМОШЕНКО», – сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що сьогодні знову проводив зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО не у слідчій кімнаті, а в камері медчастини СІЗО.

За його словами, сьогодні до Ю.ТИМОШЕНКО допустили також і її доньку Євгенію.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 грудня в Україні з робочим візитом перебуває Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Ш.ФЮЛЕ.

Він планує зустрітися з керівництвом України. Зокрема, близько 18:30 розпочалася його зустріч із президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.