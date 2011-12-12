Власенко не виключає, що лікарям Тимошенко «викручують» руки

21:51, 12 грудня 2011
Політика
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Напередодні засідання 

Захисник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що його підзахисна за станом здоров`я не може брати участь у засіданні Апеляційного суду Києва завтра, 13 грудня, тому за законом суд з цієї причини повинен оголосити перерву у розгляді її скарги на незаконність вироку, винесеного 11 жовтня Печерським районним судом у так званій "газовій" справі.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні ввечері.

"Стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО такий, що вона не може зустрічатися з захисниками за межами медчастини СІЗО. Слідчі дії у п`ятницю також проводилися у камері. Суд попередньо ухвалив рішення про обов’язковість її участі у процесі, проте у зв’язку з неможливістю через стан здоров`я бути присутньою на засіданні, суд повинен оголосити перерву у розгляді скарги", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник екс-прем`єра не виключив, що напередодні засідання на лікарів СІЗО чиниться тиск. "Я не виключаю, що лікарям "викручували" руки, і вони підписали якісь інші документи. Я не виключаю, що лікарі гестапо за ніч передумають і скажуть, що Юлію ТИМОШЕНКО можна буде привезти на засідання суду", – додав він.

Також С.ВЛАСЕНКО повідомив, що сьогодні з 12.30 до 18.15 він проводив зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО в медчастині СІЗО. "Ми готували апеляцію на виїзне засідання Шевченківського райсуду. На цій зустрічі також була присутня донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія", – уточнив захисник.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ Украина» (номер від 12 грудня) С.ВЛАСЕНКО заявив, що не виключає, що Ю.ТИМОШЕНКО завтра, 13 грудня, можуть силоміць привезти до Апеляційного суду Києва.

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