Чалий: провал газових перемовин з Росією - тільки на краще

Заява глави правління "Газпрому" Олексія Міллера щодо "газових" домовленостей - добрий знак. Таку думку озвучив колишній заступник міністра закордонних справ Валерій Чалий в ефірі 5 каналу.

"Сьогодні прийшло неоднозначне повідомлення з Москви. На мій погляд, це знак до того, що сьогодні треба буде визначатись. Час такого вагання закінчився... Для мене, чесно кажучи, це хороший знак. Тому що назавтра ми можемо все-таки зрозуміти позицію нашої офіційної влади. Я думаю, що вона буде спрямована більше до Європи", - цитує Українська правда.

Як раніше повідомлялося, голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, говорячи про газові переговори з українським урядом, заявив, що "новорічних подарунків не буде".