Газпром: новорічних подарунків не буде

Відбулася робоча зустріч

ВАТ"Газпром" іНАК"НафтогазУкраїни" непідпишутьугодупро нові цінинаросійськийгаздля України докінцягрудня.Про цеповідомивголоваправлінняГазпромуОлексійМіллер післязустрічіз міністроменергетикита вугільноїпромисловостіУкраїниЮріємБойком.



"Новорічнихподарунків небуде", -відзначив О. Міллер.



Нагадаємо, сьогоднівцентральномуофісі "Газпрому" проходиларобочазустрічЮ.Бойка іО. Міллера.За повідомленнямпрес-служби ВАТ, обговорювалисяпитанняпоточної таперспективноїспівпраці.

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