Газпром: новорічних подарунків не буде
23:43, 12 грудня 2011Суспільство
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Відбулася робоча зустріч
ВАТ"Газпром" іНАК"НафтогазУкраїни" непідпишутьугодупро нові цінинаросійськийгаздля України докінцягрудня.Про цеповідомивголоваправлінняГазпромуОлексійМіллер післязустрічіз міністроменергетикита вугільноїпромисловостіУкраїниЮріємБойком.
"Новорічнихподарунків небуде", -відзначив О. Міллер.
Нагадаємо, сьогоднівцентральномуофісі "Газпрому" проходиларобочазустрічЮ.Бойка іО. Міллера.За повідомленнямпрес-служби ВАТ, обговорювалисяпитанняпоточної таперспективноїспівпраці.
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