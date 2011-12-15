Тюремники виклали на офіційному сайті фото камери, де тримали Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України виклала на своєму офіційному сайті фото внутрішнього інтер’єру камери №242, у якій, як стверджує помічник голови Державної пенітенціарної служби України по взаємодії із засобами масової інформації Ігор Андрушко, ув’язнену Юлію Тимошенко тримали до переведення до медичної частини Лук’янівського СІЗО.

У зверненні Андрушка заявляється, що подібна відвертість викликана поведінкою окремих ЗМІ та інформаційних агентств, які “відверто викривляють інформацію, що її офіційно отримують від прес-служби або інших посадових осіб пенітенціарного відомства”.

Поряд з цим пан Андрушко офіційно підтвердив що “в камері, де раніше утримувалась Ю.Тимошенко, дійсно проводились певні ремонтні роботи, зокрема було замінено вікно та радіатори опалення. Наразі в цій камері також належні санітарно-побутові умови. Безпосередньо це приміщення (загальною площею понад 16 кв.м.) обладнано душовою кабіною, сучасним сантехнічним обладнанням, меблями, телевізором, холодильником та кондиціонером”. Та додатково пояснив, що “проведення ремонтних робіт в житлових приміщення установ ДПтС України – це результат планомірної роботи персоналу установ в рамках виконання доручення керівництва пенітенціарного відомства”.

Тож вочевидь можна сподіватися, що інші ув’язнені жінки (які не належать до категорії “VIP” й не можуть розраховувати на підвищену увагу преси) утримуються в умовах, не набагато гірших за ті, що презентовані на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби.

З офіційними фото з камери-палати у медичній частині Лук’янівського СІЗО, де зараз тримають Тимошенко, можна ознайомитися тут

Водночас, як повідомила УНІАН прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА з посиланням на захисника Сергія ВЛАСЕНКА, камера СІЗО №242, фото якої оприлюднила на своєму сайті Державна пенітенціарна служба, не має нічого спільного з камерою, в якій утримувалась екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Сама пенітенціарна служба заявляла, що Ю.ТИМОШЕНКО була переведена до іншої камери через те, що там проводили ремонт, в тому числі й заміну сантехніки. А ця зразкова камера, яку намагаються підсунути людям, немає нічого спільного з Юлією Володимирівною", - сказала М.СОРОКА.

Вона зауважила, що, за словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО досі перебуває в камері медичної частини СІЗО, і в камері, фото якої оприлюднені, після свого переведення не була.

"Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що в СІЗО відремонтували тільки одну камеру, щоб водити туди європейців. А Юлія ТИМОШЕНКО перебувала в камері, яка була в жахливому стані", - наголосила М.СОРОКА.

Вона зауважила, що потім цю камеру терміново ремонтували, аби зробити її "показовою".