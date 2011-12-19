Прихильники Тимошенко на Банковій б'ють міліціонерів різками

Прихильники екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО пікетують Адміністрацію Президента, де зараз має розпочатися саміт Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають в руках українські прапори та плакати з написами англійською мовою, основна направленість яких полягає у приверненні уваги міжнародної спільноти до політичних репресій в Україні.

Є також плакати і з написами українською мовою. Зокрема, на паркані Будинку письменників висить великий банер з фотографією Ю.ТИМОШЕНКО за ґратами, на якому написано «Ні – політичним репресіям, Юлі – волю!».

Пікетувальники скандують «Юлі – волю!».

За оцінками організаторів, по вул. Інститутській розташувалось більше тисячі протестувальників.

Вхід на вулицю Банкову охороняють більше сотні представників правоохоронних органів.

Протестувальники намагалися прорвати паркан. Міліції вдалося стримати їх. Правоохоронці відбирали у протестувальників різки, якими вони намагалися бити міліціонерів.

Знизу з вул. Інститутської підходять ще представники правоохоронних органів.