Литвин квапить з бюджетом, бо під Новий рік вже не збере депутатів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє про необхідність ухвалити державний бюджет на 2012 рік на цьому тижні і має намір продовжувати вечірні засідання ВР до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Ви прекрасно розумієте, що потім зібрати депутатів, щоб вони 31 числа або 30 розглядати це питання, бажаючих не буде», - наголосив спікер.

«Тому треба прийняти цей проект бюджету як бюджет», - підкреслив він.

За словами В.ЛИТВИНА, він щодня ставитиме на голосування пропозицію, щоб продовжувати вечірні засідання ВР до завершення розгляду всіх питань, передбачених порядком денним на цей день.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що бюджет у п’ятницю ухвалюватимуть до понеділка, В.ЛИТВИН, сміючись, відповів: «Як Бог дасть, так і буде».

Як повідомлялося, в п’ятницю планується розгляд проекту бюджету на 2012 рік в другому читанні та програми соціально-економічного розвитку. В той же час, відповідно до регламенту, ВР по п’ятницях працює лише на ранковому засіданні.