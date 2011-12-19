Завтра Азаров зустрінеться з Путіним?

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключає, що наступний раунд переговорів з Росією щодо ціни на газ може відбутися завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Він зауважив, що газові переговори ведуть уряди.

«В найближчі дні у Миколи Яновича буде новий раунд переговорів з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ. Можливо, він відбудеться завтра», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він зазначив, що завтрашня участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у ювілейному саміті СНД в Москві не пов’язана з газовими переговорами.

«Навіть якщо воно (газове питання – УНІАН) буде підніматись, воно буде не головним», - сказав глава Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, прем`єр-міністр М.АЗАРОВ висловив сподівання на перегляд газових угод з РФ до кінця 2011 року.

«Переговори проходять важко. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що я глибоко переконаний, що з огляду, перш за все, стратегічних інтересів нашої співпраці, на майбутнє буде знайдено компромісний варіант угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що переговори з Російської Федерації щодо перегляду газових угод в останні дні активізувалися. «Я думаю, що найближчими днями є надія на те, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що починається Новий рік, і мі хотіли б увійти до Нового року зі вже модернізованою угодою і з нормальними цінами, які не підривають нашу економіку», - наголосив голова уряду.