Тимошенко попросила розвернути спецавтомобіль «у метрі» від суду?

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась від участі в сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Києва, який має продовжити розгляд її скарги на вирок Печерського районного суду столиці у так званій «газовій» справі.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиків СІЗО ввести знеболювальне, щоб вона мала можливість взяти участь в судовому засіданні.

Однак, за даними співрозмовника агентства, коли спецавтомобіль з Ю.ТИМОШЕНКО вже майже доїхав до будівлі суду, вона, пославшись на різкий біль у спині, попросила відвезти її назад.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставлення на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у «газовій» справі.

Того дня колегія суддів оголосила перерву у засіданні суду для надання можливості Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у засіданні та для витребування у керівництва СІЗО довідки про стан її здоров`я.