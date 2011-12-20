Захист вимагає відводу судді через оприлюднення діагнозу Тимошенко

Захист екс-прем’єр-міністра України заявляє про відвід головуючої у справі судді Апеляційного суду Києва Олени СІТАЙЛО через оприлюднення на засіданні суду діагнозу Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив Сергій ВЛАСЕНКО, і його підтримали адвокати Юрій СУХОВ, Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола СІРИЙ та Євгенія КАРР-ТИМОШЕНКО.

"Своїми діями суддя показала свою повну упередженість. А, випереджаючи заяви прокурорів про те, що нібито не наведені факти для відводу, заявляю: є такий факт – це оголошення інформації з обмеженим доступом у судовому засіданні", - заявив С.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу, М.СІРИЙ вважає, що оприлюднення висновку лікарів є певним пропагандистським інструментом. "Був поданий великий перелік медичних представників. Відповідно до вимог Кримінально-процесуального законодавства, суд повинен надати оцінку цьому документу, а не оголошувати його", - додав він.

М.СІРИЙ також нагадав, що останнім часом влада спекулює на стані здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, за його словами, відеозйомку за її участю поширено в Інтернеті без згоди на це Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ви несете відповідальність, якщо з нею щось трапиться. Ви будете нести відповідальність. Цього процесу не повинно бути, він не справжній процес. Це шоу. Закону тут немає у цьому суді і не було", - заявила донька Ю.ТИМОШЕНКО.