Тимошенко каже: БЮТ пожертвував репутацією ради "визволення з окупації"

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає оптимальним двовідсотковий прохідний бар’єр на виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться у її відкритому листі, який оприлюднено на сайті партії "Батьківщина".

"Я глибоко переконана, що єдиний оптимальний варіант виборчої системи для України — це пропорційна, за відкритими партійними списками, з прохідним бар’єром 2%. Саме така система виборів застосовується іншими демократичними країнами. Виборчий закон, який підписаний, а перед тим розроблений ЯНУКОВИЧЕМ для проведення виборів до Верховної Ради України в 2012 році — ганебний, принизливий для Європейської України. Але наша політична команда все-таки вирішила мінімізувати можливості для фальсифікацій, наскільки можливо покращити цей непотріб", - йдеться у листі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її позиція - це категорично не консенсус з партією влади, а спроба мінімізації очевидно негативних наслідків.

"Технічно я не мала змоги вчасно проконсультуватися на цю тему з фракцією, але я розумію їх позицію, бо на виборах до Верховної Ради України в 2012 році нам треба прибирати від влади цю спільну загальнонаціональну біду, і мінімізація фальсифікацій, якої добилася опозиція, може мати вирішальне значення. Так, моя команда через це голосування понесла певну втрату репутації, але ж не все треба робити заради рейтингів. Вони думали в цю хвилину не про рейтинги, а про запобігання біді на виборах, думали про майбутнє життя кожного українця", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що закон про вибори до Верховної Ради України був би прийнятий за змішаною системою і з таким несправедливим прохідним бар’єром і без опозиції, але в значно ганебнішому вигляді, зі значно більшими, вірніше абсолютними, можливостями для фальсифікацій.

"А вбивати надію всієї нації на визволення в 2012 році від окупації не маємо морального права", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про вибори народних депутатів України», ухвалений Верховною Радою 17 листопада.

За ухвалення закону проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійному залі. Зокрема, «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Закон встановлює 5% виборчий бар`єр. Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».

Виборчий процес чергових виборів розпочинається за 90 днів до дня голосування.