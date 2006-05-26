Професори Єхануров і Пинзеник відправились читати лекції

Після вчорашнього складення у парламенті повноважень Кабінету міністрів професори - прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ та міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК - відправились читати лекції у столичні університети.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в уряді.

За даними співрозмовника агентства, сьогодні Ю.ЄХАНУРОВ читатиме лекцію на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, а В.ПИНЗЕНИК – у Києво-Могилянській академії.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відповідно до 115-ї статті Конституції України члени уряду склали повноваження перед новообраною Верховною Радою України.