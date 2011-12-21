Янукович дав Бродському крісло

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла БРОДСЬКОГО.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.

Також Президент доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.