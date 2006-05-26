До кінця травня в Україні дощитиме

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Часом дощі, місцями грози, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі; лише вночі у більшості центральних та південних областей, а вдень у північних та східних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; у східних областях, Приазов’ї та Криму вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

28-29 травня - мінлива хмарність. Часом дощі, грози, подекуди град, лише 28 травня у північних областях, а вдень 29 травня у південній частині без істотних опадів. Вітер південно- західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, 28 травня у західних і північних областях 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 8-13°; вдень у західних та східних областях 13-18°, на решті території 17-22°, 29 травня у північних областях 15-20°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, 28 травня на високогір”ї місцями 0-1° морозу, вдень 4-9° тепла.

30 травня вночі у західній половині, вдень в Україні, крім південної частини, 31 травня у західних, північних, Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 8-14°, у західних, північних областях місцями 5-7°, вдень 14-20, 30 травня у південній частині, а 31 травня у східній половині 21-27°, місцями 30°.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 14-19°.

28-29 травня - мінлива хмарність. 28 травня ввечері, 29 травня вночі та вранці часом дощ, гроза, подекуди град; в решту часу без істотних опадів. Температура 28 травня вночі 3-8° тепла, вдень 17-22° тепла; 29 травня вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°. Вітер південно- західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

30-31 травня - часом дощ. Температура суттєво не зміниться.